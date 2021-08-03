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В Азербайджане незначительно подорожал бензин марки АИ-98

В Азербайджане незначительно подорожал бензин марки АИ-98 С 1 августа этого года стоимость 1 литра бензина марки Аи-98 в Азербайджане увеличилась на 5 гяпиков – с 1,55 до 1,6 маната.
Энергетика
3 августа 2021 г. 13:20
В Азербайджане незначительно подорожал бензин марки АИ-98

С 1 августа этого года стоимость 1 литра бензина марки АИ-98 в Азербайджане повысилась на 5 гяпиков – с 1,55 до 1,6 маната.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь ЗАО SOCAR Petroleum Узеир Габиббейли.

"Мы импортируем бензин марки АИ-98. Повышение закупочной цены продукции привело к росту стоимости продажи в стране", - отметил он.

Напомним, что в минувшую субботу цена на бензин премиум-сорта АИ-95 повысилась на 5 гяпиков. На сегодняшний день литр бензина продается на АЗС за 1,45 маната. Причиной подорожания является рост цен на продукцию в стране-производителе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Aİ-98” markalı benzin cüzi bahalaşıb

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