В Азербайджане названы инвестиционные возможности по альтернативным и возобновляемым источникам энергии

В Азербайджане инвесторы могут вкладывать деньги в производство энергии из отходов в области альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также в выработку солнечной энергии при помощи солнечных панелей для промышленного и бытового использования.

В Азербайджане инвесторы могут вкладывать деньги в производство энергии из отходов в области альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также в выработку солнечной энергии при помощи солнечных панелей для промышленного и бытового использования.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Карте инвесторов", созданной для финансирования Целей устойчивого развития.

Производство энергии из отходов включает строительство и ввод в эксплуатацию электростанций, вырабатывающих электроэнергию из неопасных коммерческих и промышленных отходов, а также продажу электроэнергии в национальную сеть. Производство солнечной энергии включает установку на крыше и техническое обслуживание солнечных панелей, вырабатывающих электроэнергию для частного или промышленного использования.