О нас

В Азербайджане названы инвестиционные возможности по альтернативным и возобновляемым источникам энергии

В Азербайджане названы инвестиционные возможности по альтернативным и возобновляемым источникам энергии В Азербайджане инвесторы могут вкладывать деньги в производство энергии из отходов в области альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также в выработку солнечной энергии при помощи солнечных панелей для промышленного и бытового использования.
Энергетика
9 марта 2023 г. 16:36
В Азербайджане названы инвестиционные возможности по альтернативным и возобновляемым источникам энергии

В Азербайджане инвесторы могут вкладывать деньги в производство энергии из отходов в области альтернативных и возобновляемых источников энергии, а также в выработку солнечной энергии при помощи солнечных панелей для промышленного и бытового использования.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Карте инвесторов", созданной для финансирования Целей устойчивого развития.

Производство энергии из отходов включает строительство и ввод в эксплуатацию электростанций, вырабатывающих электроэнергию из неопасных коммерческих и промышленных отходов, а также продажу электроэнергии в национальную сеть. Производство солнечной энергии включает установку на крыше и техническое обслуживание солнечных панелей, вырабатывающих электроэнергию для частного или промышленного использования.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə investisiya imkanları açıqlanıb

Самое важное

Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
Лауреат Нобелевской премии: Иран должен извиниться перед Азербайджаном
9 марта 2023 г. 14:10
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
Минобороны: Подвергая обстрелу позиции Азербайджанской Армии, армянская сторона искусственно нагнетает напряженность в регионе
9 марта 2023 г. 13:06
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Ильхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
ФотоИльхам Алиев принял сопредседателей и членов Правления Международного центра Низами Гянджеви
8 марта 2023 г. 20:25
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi