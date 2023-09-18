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В Азербайджане названа сфера применения нового закона "Об энергетике"

В Азербайджане названа сфера применения нового закона "Об энергетике" Новый закон "Об энергетике", принятие которого ожидается в Милли Меджлисе, будет распространяться на государственные органы (учреждения) и регулирующие органы, а также на потребителей энергии.
Энергетика
18 сентября 2023 г. 12:50
В Азербайджане названа сфера применения нового закона Об энергетике

Новый закон "Об энергетике", принятие которого ожидается в Милли Меджлисе, будет распространяться на государственные органы (учреждения) и регулирующие органы, а также на потребителей энергии.

Как сообщает Report, это нашло отражение в поступившем в парламент соответствующем законопроекте.

Согласно документу, закон распространяется на субъекты энергетики, соглашения о долевом разделе добычи, утвержденные отдельными законами Азербайджана, соглашения о транспортировке нефти и газа по экспортным трубопроводам и отношения по другим соглашениям, заключенным в рамках этих соглашений и утвержденным законами Азербайджана, в случаях, предусмотренных этими соглашениями и не противоречащих им. Закон не распространяется на транспортировку энергии автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным транспортом, а также на импорт, экспорт, производство, хранение и переработку ядерных материалов.

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