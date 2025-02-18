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В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе

В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе В январе 2025 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 2,493 млрд кВт/ч.
Энергетика
18 февраля 2025 г. 09:16
В Азербайджане назван объем производства электроэнергии из ВИЭ в январе

В январе 2025 года производство электроэнергии в Азербайджане составило 2,493 млрд кВт/ч.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

По его словам, в прошлом месяце экспорт электроэнергии достиг 157,4 млн кВт/ч, тогда как импорт составил 11,2 млн кВт/ч.

Выработка электроэнергии из возобновляемых источников, включая гидроэлектростанции, увеличилась на 96,4 млн кВт/ч и составила 268,5 млн кВт/ч. В том числе на ГЭС было выработано 218,3 млн кВт/ч, ВЭС - 2,9 млн кВт/ч, на СЭС – 26,4 млн кВт/ч, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов (СТБО) - 20,9 млн кВт/ч.

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