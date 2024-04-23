В Азербайджане налоговые поступления через нефтегазовый сектор сократились более чем на 40%

В первом квартале текущего года в Азербайджане налоговые поступления через нефтегазовый сектор составили 1 млрд 367,3 млн манатов.

В первом квартале текущего года в Азербайджане налоговые поступления через нефтегазовый сектор составили 1 млрд 367,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Минфин, это на 40,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте текущего года 48,8% и 667,9 млн манатов налоговых поступлений через нефтегазовый сектор составил налог на прибыль по месторождению "Шахдениз", что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее.

Из остальных налоговых поступлений 34% или 464,8 млн манатов составили налоги, выплаченные Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), а 17,2% или 234,6 млн манатов - налог на прибыль, выплаченный Азербайджанской международной операционной компанией, что соответственно на 9,4% меньше и на 4,2% больше в годовом сравнении.