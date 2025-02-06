В Азербайджане начала работу выставка и конференция по бурению

В Баку сегодня открылась выставка и конференция по бурению IADC Drilling Caspian 2025, организованная международной ассоциацией буровых подрядчиков.

В Баку сегодня открылась выставка и конференция по бурению IADC Drilling Caspian 2025, организованная международной ассоциацией буровых подрядчиков.

Как передает Report , в мероприятии принимают участие лидеры отрасли и специалисты по бурению для обсуждения проблем и обмена передовым опытом и практиками.

На выставке-конференции IADC Drilling Caspian 2025, которая продлится до 8 февраля, будут представлены новейшие технологические достижения, включая автоматизацию бурения, а также тематические исследования и влияние нефти и газа на Каспийский регион.

На мероприятии также будут освещены развивающиеся подходы к безопасности и обучению, предоставлена практическая информация о новых инструментах и процессах, которые можно использовать для улучшения показателей HSE (охраны здоровья, труда и окружающей среды).

Международная ассоциация буровых подрядчиков IADC образована в 1940 г. и является единственным органом, представляющим интересы компаний, работающих в мировой нефтедобывающей/нефтегазовой промышленности и других отраслях, где необходимо проводить буровые работы.