В Азербайджане начала работу выставка и конференция по бурению

В Баку сегодня открылась выставка и конференция по бурению IADC Drilling Caspian 2025, организованная международной ассоциацией буровых подрядчиков.
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На выставке-конференции IADC Drilling Caspian 2025, которая продлится до 8 февраля, будут представлены новейшие технологические достижения, включая автоматизацию бурения, а также тематические исследования и влияние нефти и газа на Каспийский регион.
На мероприятии также будут освещены развивающиеся подходы к безопасности и обучению, предоставлена практическая информация о новых инструментах и процессах, которые можно использовать для улучшения показателей HSE (охраны здоровья, труда и окружающей среды).
Международная ассоциация буровых подрядчиков IADC образована в 1940 г. и является единственным органом, представляющим интересы компаний, работающих в мировой нефтедобывающей/нефтегазовой промышленности и других отраслях, где необходимо проводить буровые работы.