В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей

Ассоциация франчайзинга Азербайджана ведет работу по открытию зарядных станций для электромобилей на автозаправочных станциях страны.

Ассоциация франчайзинга Азербайджана ведет работу по открытию зарядных станций для электромобилей на автозаправочных станциях страны.

Об этом сообщил Report председатель правления Ассоциации Джамид Мовсумов.

"С этой целью мы ведем переговоры с компаниями из Турции и Великобритании. Мы предусмотрели размещение зарядных устройств на АЗС", - отметил он.

По словам Мовсумова, инвесторы заинтересованы в открытии зарядных станций: "Мы планируем создать эту инфраструктуру, особенно в регионах. То есть мы хотим охватить весь Азербайджан. Это придаст серьезный импульс расширению использования электромобилей", - добавил председатель правления Ассоциации.

По его словам, на начальном этапе в установку зарядных станций на АЗС в Баку планируется инвестировать 3 млн долларов США: "Постепенно эта сумма будет увеличиваться. Установка каждой станции обходится в 200 тысяч долларов США. Первоначально мы планировали охватить 8 АЗС в Баку. А инвестиции в регионы составят примерно 1,5 - 2 млн долларов США".