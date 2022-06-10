В Азербайджане на 14% выросли платежи за природный газ

В январе-мае этого года уровень оплаты за газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 101,02%.

В январе-мае этого года уровень оплаты за газ, реализуемый ПО "Азеригаз", составил 101,02%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального директора "Азеригаза" по продажам Рашад Джавадов в ходе акции" Открытые двери".

По его словам, это на 14,3% больше, чем в январе-мае 2021 года: "Уровень оплаты в секторе населения составил 99,48%, что на 2% меньше, чем за пять месяцев прошлого года. Уровень оплаты в секторе не-населения составил 102,87%, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года".

Джавадов отметил, что по состоянию на 1 июня текущего года число абонентов ПО "Азеригаз" достигло 2 млн 465 тыс 415, из них 2 млн 427 тысяч 456 абонентов в секторе населения, 37 тысяч 959 абонентов - не-населения.