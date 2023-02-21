В Азербайджане предусматривается создание независимого оператора по продаже электроэнергии

В целях организации деятельности оптового рынка электроэнергии в Азербайджане предусматривается создание независимого оператора.

В целях организации деятельности оптового рынка электроэнергии в Азербайджане предусматривается создание независимого оператора.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "Об электроэнергетике“, который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно проекту, создание независимого оператора рынка будет осуществляться на третьем этапе процесса внедрения элементов рынка электроэнергии, то есть в период после 1 июля 2028 года. На втором этапе (в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года) уже планируется создание отдельного юридического лица в подчинении оператора системы передачи.