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В Азербайджане предусматривается создание независимого оператора по продаже электроэнергии

В Азербайджане предусматривается создание независимого оператора по продаже электроэнергии В целях организации деятельности оптового рынка электроэнергии в Азербайджане предусматривается создание независимого оператора.
Энергетика
21 февраля 2023 г. 13:00
В Азербайджане предусматривается создание независимого оператора по продаже электроэнергии

В целях организации деятельности оптового рынка электроэнергии в Азербайджане предусматривается создание независимого оператора.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте "Об электроэнергетике“, который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно проекту, создание независимого оператора рынка будет осуществляться на третьем этапе процесса внедрения элементов рынка электроэнергии, то есть в период после 1 июля 2028 года. На втором этапе (в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2028 года) уже планируется создание отдельного юридического лица в подчинении оператора системы передачи.

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