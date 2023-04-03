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В Азербайджане могут продлить отопительный сезон

В Азербайджане могут продлить отопительный сезон ОАО "Азеристиликтеджхизат", Министерство энергетики, а также Министерство экологии и природных ресурсов обсуждают вопрос о продлении отопительного сезона в Азербайджане на месяц.
Энергетика
3 апреля 2023 г. 14:26
В Азербайджане могут продлить отопительный сезон

ОАО "Азеристиликтеджхизат", Министерство энергетики, а также Министерство экологии и природных ресурсов обсуждают вопрос о продлении на месяц отопительного сезона в Азербайджане.

Об этом Report заявил временно исполняющий обязанности председателя Акционерного общества Ильхам Мирзалиев.

"Согласно действующим правилам, отопительный сезон длится с 15 ноября по 15 апреля. Конечно, ключевую роль здесь играет температура воздуха. Сейчас проводятся исследования с участием Министерства энергетики, Министерства экологии и природных ресурсов и других профильных ведомств для внесения изменений в нормативные документы. Предполагается установление сроков отопительного сезона с 1 ноября по 1 мая. Много обращений с подобной просьбой поступает от граждан и образовательных учреждений", - сказал он.

"Изменение продолжительности сезона требует дополнительных энергоресурсов, затрат и работников. Поэтому вопрос требует детального изучения. Министерство экологии и природных ресурсов готовит подробный доклад об изменениях климата за последние 30 лет, температурных режимах, количестве холодных, дождливых, морозных, ветреных дней", - добавил И.Мирзалиев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istilik mövsümünün müddəti 1 ay artırıla bilər

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