О нас

В Азербайджане меняется требование в связи с эксплуатацией электроустановок

В Азербайджане меняется требование в связи с эксплуатацией электроустановок В Азербайджане с 1 января 2024 года эксплуатация электроустановок мощностью более 200 кВт будет осуществляться на основании разрешения, выданного в соответствии с законами "Об электроэнергетике" и "О лицензиях и разрешениях".
Энергетика
26 декабря 2023 г. 10:32
В Азербайджане меняется требование в связи с эксплуатацией электроустановок

В Азербайджане с 1 января 2024 года эксплуатация электроустановок мощностью более 200 кВт будет осуществляться на основании разрешения, выданного в соответствии с законами "Об электроэнергетике" и "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "Об электроэнергетике", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно действующему закону, эксплуатация электроустановок мощностью более 150 кВт может осуществляться на основании разрешения, выданного в соответствии с настоящим законом и законом "О лицензиях и разрешениях".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda elektrik qurğularının istismarı ilə bağlı tələb dəyişir

Самое читаемое

США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
ВОЗ сообщила о более 900 случаях оспы обезьян в мире в ноябре
22 декабря 2023 г. 17:30
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
В Дагестане из-за шквалистого ветра энергетики перешли на особый режим работы
23 декабря 2023 г. 17:44
В Нефтчалинском районе задержан браконьер
ФотоВ Нефтчалинском районе задержан браконьер
24 декабря 2023 г. 10:53
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Евлахе легковой автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
24 декабря 2023 г. 17:59
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi