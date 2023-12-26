В Азербайджане меняется требование в связи с эксплуатацией электроустановок

В Азербайджане с 1 января 2024 года эксплуатация электроустановок мощностью более 200 кВт будет осуществляться на основании разрешения, выданного в соответствии с законами "Об электроэнергетике" и "О лицензиях и разрешениях".

В Азербайджане с 1 января 2024 года эксплуатация электроустановок мощностью более 200 кВт будет осуществляться на основании разрешения, выданного в соответствии с законами "Об электроэнергетике" и "О лицензиях и разрешениях".

Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "Об электроэнергетике", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно действующему закону, эксплуатация электроустановок мощностью более 150 кВт может осуществляться на основании разрешения, выданного в соответствии с настоящим законом и законом "О лицензиях и разрешениях".