В Азербайджане меняется порядок подключения строительных объектов к электросети

В Азербайджане определяется порядок подключения строительных объектов к электрической сети. Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "Об электроэнергетике", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании комитета Милли

В Азербайджане определяется порядок подключения строительных объектов к электрической сети.



Как сообщает Report, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "Об электроэнергетике", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.



Согласно документу, объекты строительства подключаются к электрической сети или получают дополнительную мощность на основании договора о подключении, а заказчику выдается техническое условие, являющееся частью договора.

Порядок расчета необходимой мощности для объектов строительства утверждается учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

За подключение объектов строительства к электрической сети заказчик оплачивает энергоснабжающему предприятию или государственному электроэнергетическому предприятию услугу по подключению в соответствии с новой статьей.

За подключение абонентов и объектов строительства, имеющих требуемую мощность до 150 кВт к существующей сети 0,4 кВ, заказчиком производится оплата услуг по подключению, а разработка проекта энергоснабжения и строительно-монтажные работы осуществляются энергоснабжающим предприятием.

При подключении к электрической сети существующих или строящихся объектов строительства требуемой мощностью до 150 кВт (от сети среднего и высокого напряжения) и свыше 150 кВт, а также распределителей и производителей электрической энергии к объектам строительства заказчиком производится оплата услуг по подключению, разработка проекта энергоснабжения и проведение строительно-монтажных работ от объектов строительства до точки подключения к электросети осуществляется за счет заказчика подрядчиком, предприятием энергоснабжения или государственным электроэнергетическим предприятием.