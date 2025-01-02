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В Азербайджане изменился тариф на услуги отопления

В Азербайджане изменился тариф на услуги отопления Тарифный совет Азербайджана пересмотрел тарифы на услугу отопления для населения.
Энергетика
2 января 2025 г. 12:49
В Азербайджане изменился тариф на услуги отопления

Тарифный совет Азербайджана пересмотрел тариф на услугу отопления для населения.

Как сообщили Report в совете, себестоимость теплоснабжения для "Азеристиликтеджизат" в настоящее время составляет 1,10 маната за 1 кв. м.

Но с 2011 года население платит всего 15 гяпиков за 1 кв. м, разницу покрывают госсубсидии.

Решено установить оптимальный тариф для населения - 30 гяпиков за 1 кв. м в месяц без счетчика или 14,6 маната за 1 Гкал (40-50 кв. м) при наличии счетчика.

Это снизит зависимость от госбюджета, расширит охват и повысит качество теплоснабжения.

Решение вступает в силу 2 января 2025 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan revises heating tariffs: What you need to know
Версия на азербайджанском языке Əhaliyə göstərilən istilik xidmətinin tarifi dəyişib

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