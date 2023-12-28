В Азербайджане изменились правила, определяющие общие условия газоснабжения

Кабинет министров внес изменения в "Правила, определяющие общие условия газообеспечения газораспределителями", утвержденные постановлением от 31 мая 1999 года.

Кабинет министров внес изменения в "Правила, определяющие общие условия газообеспечения газораспределителями", утвержденные постановлением от 31 мая 1999 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, подключение объектов строительства к газораспределительной сети или получение дополнительных объемов газа определяется "Порядком подключения объектов строительства к газораспределительной сети или получения дополнительных объемов газа", утвержденным постановлением Кабинета министров от 30 августа 2023 года.