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В Азербайджане изменились правила, определяющие общие условия газоснабжения

В Азербайджане изменились правила, определяющие общие условия газоснабжения Кабинет министров внес изменения в "Правила, определяющие общие условия газообеспечения газораспределителями", утвержденные постановлением от 31 мая 1999 года.
Энергетика
28 декабря 2023 г. 12:28
В Азербайджане изменились правила, определяющие общие условия газоснабжения

Кабинет министров внес изменения в "Правила, определяющие общие условия газообеспечения газораспределителями", утвержденные постановлением от 31 мая 1999 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно документу, подключение объектов строительства к газораспределительной сети или получение дополнительных объемов газа определяется "Порядком подключения объектов строительства к газораспределительной сети или получения дополнительных объемов газа", утвержденным постановлением Кабинета министров от 30 августа 2023 года.

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