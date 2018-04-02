В Азербайджане газифицировано 166 многоэтажных домов в этом году

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В январе-марте 2018 года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов обеспечило газификацию 166 многоэтажных домов.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в этих зданиях проживает в общей сложности 7 929 семей.

Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности многоэтажного дома, по которому представлены необходимые документы.