В Азербайджане ежесуточно добывалось 580,9 тыс. баррелей сырой нефти в январе

Ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в январе этого года составила 700,5 тыс. баррелей.

Ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в январе этого года составила 700,5 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, из них 580,9 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, а 119,6 тыс. баррелей - на конденсат.

Отметим, что в рамках ”Декларации о сотрудничестве“, принятой на 23-м заседании министров стран ОПЕК+, ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в январе 2022 года была увеличена еще на 7 тыс. баррелей - до 661 тыс. баррелей, а обязательство по сокращению предусматривалось в объеме 57 тыс. баррелей.