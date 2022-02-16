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В Азербайджане ежесуточно добывалось 580,9 тыс. баррелей сырой нефти в январе

В Азербайджане ежесуточно добывалось 580,9 тыс. баррелей сырой нефти в январе Ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в январе этого года составила 700,5 тыс. баррелей.
Энергетика
16 февраля 2022 г. 10:59
В Азербайджане ежесуточно добывалось 580,9 тыс. баррелей сырой нефти в январе

Ежесуточная добыча нефти (вместе с конденсатом) в Азербайджане в январе этого года составила 700,5 тыс. баррелей.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, из них 580,9 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, а 119,6 тыс. баррелей - на конденсат.

Отметим, что в рамках ”Декларации о сотрудничестве“, принятой на 23-м заседании министров стран ОПЕК+, ежесуточная добыча сырой нефти в Азербайджане в январе 2022 года была увеличена еще на 7 тыс. баррелей - до 661 тыс. баррелей, а обязательство по сокращению предусматривалось в объеме 57 тыс. баррелей.

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Версия на английском языке Azerbaijan produces 580,000 barrels of crude oil per day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan yanvarda gündəlik 580,9 min barrel xam neft hasil edib

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