В Азербайджане этой осенью начнется производство карбамида

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Производство конечного продукта – карбамида на карбамидном заводе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте планируется начать в октябре-ноябре этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал директор завода Хаял Джафаров на конференции "Нефтепереработка и нефтехимия Каспия и Центральной Азии - реализация проектов и технические решения".

"Сейчас проводятся испытания оборудования. Первый продукт завода – аммиак начнет производиться в августе-сентябре. В четвертом квартале этого года Samsung Engineering передаст полностью готовое к эксплуатации предприятие компании SOCAR. В октябре-ноябре завод начнет производство карбамида под брендом Made in Azerbaijan", - сказал Джафаров.

По его словам, на заводе выполнено 99,2% работ: "Инженерные работы, закупки завершены на 100%, установка - 96,7%, строительство - 97%".

Джафаров добавил, что в строительстве завода было задействовано 2 200-3 600 человек, в процессе эксплуатации число работников составит 400-500 человек:

"Территория завода составляет 39,27 га. На предприятии будет производиться 1 200 тонн аммиака и 2 000 тонн карбамида в день. Годовой объем производства карбамида составит 650-660 тыс. тонн. Из них 150-200 тыс. тонн для внутреннего рынка, остальная продукция будет направлена на экспорт. Турция станет основным экспортным маршрутом".

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы" и "Государственной программы по развитию промышленности на 2015-2020 годы", утвержденных соответствующими распоряжениями президента Азербайджана. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. Лицензиарами по производству аммиака и карбамида являются соответственно Haldor Topsoe (Дания) и Stamicarbon B.V (Нидерланды). Консультационные и независимые ревизионные услуги по проекту оказывает компания Neste Jacobs Oy (Финляндия).