В Азербайджане еще одна организация может получить полномочия на реализацию производимой электроэнергии

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) может получить полномочия на реализацию производимой электроэнергии.

Об этом сказал Report заместитель председателя ГААВИЭ Нурали Юсифбейли, коснувшись вопросов финансирования организации после получения статуса юридического лица публичного права.

По словам Н.Юсифбейли, в вопросе определения тарифов можно воспользоваться опытом зарубежных стран: "В настоящее время мы продаем электроэнергию ОАО "Азерэнержи" по оптовой цене 5,5-5,7 гяпиков, регулируемой Тарифным советом".

Представитель агентства также внес ясность в вопрос контроля гидроэлектростанций как ОАО "Азерэнержи", так и ГААВИЭ. "Всему свое время. Вероятно, сегодня это необходимо с точки зрения регулирования потоков энергии и энергетической безопасности. Возможно, в будущем будет принято другое решение".