В Азербайджане энергоаудит станет обязательным

В Азербайджане каждые три года будет проводиться обязательный энергетический аудит.

В Азербайджане каждые три года будет проводиться обязательный энергетический аудит.

Как сообщает Report, об этом говорится в новом законопроекте "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

Согласно документу, требования, связанные с проведением обязательного энергетического аудита, не распространяются на филиалы и представительства резидентов Азербайджана, расположенные за пределами страны.

Лица, осужденные за совершение преступлений в энергетической и экономической сферах, не могут выступать в качестве энергетических аудиторов.

Кроме того, энергетические аудиторы и организации по энергетическому аудиту не могут находиться в подчинении хозяйствующих субъектов, в отношении которых проводится обязательный энергоаудит.

Отметим, что энергетическим аудитором может быть физическое лицо, отвечающее установленным законом требованиям и осуществляющее энергетический аудит, имеющее высшее образование в энергетической и экономической сферах и стаж работы по соответствующей специальности не менее 3 (трех) лет.