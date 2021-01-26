В Азербайджане должников будут предупреждать по СМС

Механические счетчики, установленные ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), будут управляться из единого центра.

Механические счетчики, установленные ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), будут управляться из единого центра.

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам генеральный директор ПО Руслан Алиев.

По его словам, подача "голубого топлива" абонентам, не оплатившим газ в течение 1 месяца, будет прекращена автоматически.

"Абонентам придет СМС (уведомление) о задолженности за газ. После этого подача газа абоненту, не оплатившему использованный газ в течение 1 месяца, будет прекращена. У нас нет полномочий отключать газ в течение 30 дней", - сказал он.

Р.Алиев также добавил, что процесс отправки предупреждений по СМС начнется в ближайший месяц. Первоначально уведомление будет отправлено 700 тысячам абонентов.