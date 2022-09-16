В Азербайджане доходы от электроэнергии за счет возобновляемых источников могут быть освобождены от налогов

В Азербайджане доходы от электроэнергии за счет возобновляемых источников могут быть освобождены от налогов

В госбюджете Азербайджана на 2023 год предусматривается освобождение от налогообложения доходов, полученных от подачи в сеть электроснабжения электроэнергии, произведенной активным потребителем, входящим в группу населения, за счет возобновляемых источник

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В госбюджете Азербайджана на 2023 год предусматривается освобождение от налогообложения доходов, полученных от подачи в сеть электроснабжения электроэнергии, произведенной активным потребителем, входящим в группу населения, за счет возобновляемых источников энергии до 150 кВт (включая 150 кВт) мощности. Как сообщает Report, это одно из направлений политики по доходам госбюджета на 2023 год. Напомним, что в утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым 22 июля этого года "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане прогнозируется довести до 24% к 2026 году. Это соответствует цели в 30% к 2030 году. В стратегии говорится, что в энергетическом секторе будет усовершенствована регуляторная среда и будут применяться либеральные рыночные принципы. Будет увеличено использование возобновляемых источников энергии, обеспечена энергоэффективность. В целях борьбы с климатическими изменениями будет расширено использование экологически чистых транспортных средств и других зеленых технологий. В результате финансовая нагрузка государства в энергетической сфере будет снижена, поэтапно будут ликвидироваться субсидии. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook