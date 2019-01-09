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    Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 792,6 тыс. баррелей в 2018 году

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в декабре 2018 года составила 790 тыс. баррелей, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

    По данным, из них 721 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 69 тыс. баррелей – на конденсат. 

    Экспортировано 617 тыс. баррелей сырой нефти, 69 тыс. баррелей конденсата и 13,4 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.

    Министерство предоставило данные по ежесуточной нефтедобыче совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

    Отметим, что в прошлом году среднесуточная добыча составила 792,6 тыс. баррелей.

    Напомним, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

    На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Согласно новому решению, с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тыс. баррелей.

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