В Азербайджане добыто 7,8 млрд кубометров товарного газа

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года в Азербайджане было добыто 15,934 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем добычи товарной сырой нефти составил 15 914,5 тыс. тонн. Нефтедобыча за отчетный период в годовом сравнении сократилась на 9,2%.

За 5 месяцев года добыто 11 710,2 млн кубометров природного газа, что на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 7,822 млн кубометров пришлось на долю товарного газа, объем добычи которого остался на прежнем уровне.