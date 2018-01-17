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    В Азербайджане добыто 38,8 млн тонн нефти и 28,6 млрд кубометров газа в прошлом году

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане добыто 38 777,5 тыс. тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем добычи товарной сырой нефти составил 38 700,2 тыс. тонн.

    В прошлом году в стране добыто 28 563,5 млн кубометров природного газа. Из них 18 157,9 млн кубометров пришлось на товарный газ.

    Добыча нефти сократилась на 5,5%, товарной нефти на 5,6%. За отчетный период добыто на 2,6% меньше природного газа и на 3% меньше товарного газа. 

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