О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане добыто 34,5 млн тонн нефти

В Азербайджане добыто 34,5 млн тонн нефти За 2020 год в Азербайджане добыто 34,5 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), что на 3 млн тонн или 7,9% меньше, чем за 2019 год.
Энергетика
5 февраля 2021 г. 16:56
В Азербайджане добыто 34,5 млн тонн нефти

За 2020 год в Азербайджане добыто 34,5 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), что на 3 млн тонн или 7,9% меньше, чем за 2019 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Минэнерго о проделанной работе за 2020 год.

На долю “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 23,5 млн тонн добычи нефти по республике, на долю “Шахдениз” - 3,8 млн тонн (конденсата). Это соответственно на 10,4% меньше и на 1,2% больше по сравнению с показателями 2019 года.

Добыча нефти (вместе с конденсатом) SOCAR составила 7,2 млн тонн. Это на 3,6% меньше, чем в 2019 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan produced 34.5M tons of oil last year
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda 34,5 mln ton neft hasil edilib

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
Азербайджанским военным вручат сертификаты по управлению беспилотниками
Азербайджанским военным вручат сертификаты по управлению беспилотниками
5 февраля 2021 г. 13:06
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
Генпрокуратура о женщине, распространившей ложную информацию в facebook
5 февраля 2021 г. 13:50
В ходе Отечественной войны ВС Азербайджана за сутки совершили молниеносную атаку
ФотоВ ходе Отечественной войны ВС Азербайджана за сутки совершили молниеносную атаку
5 февраля 2021 г. 14:01
Стоит ли бояться вакцин? - терапевт о вакцинации от COVID-19
ВидеоСтоит ли бояться вакцин? - терапевт о вакцинации от COVID-19
5 февраля 2021 г. 14:47
Xiaomi создала смартфон с невероятным экраном
Xiaomi создала смартфон с "невероятным" экраном
5 февраля 2021 г. 13:39
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат
В Азербайджане запрещен к продаже еще один препарат
5 февраля 2021 г. 15:18
Посол: Пакистанские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха
Посол: Пакистанские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха
5 февраля 2021 г. 12:50
Бакметрополитен открыл станции для пользователей платежных терминалов
ФотоБакметрополитен открыл станции для пользователей платежных терминалов
5 февраля 2021 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi