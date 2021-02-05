В Азербайджане добыто 34,5 млн тонн нефти

За 2020 год в Азербайджане добыто 34,5 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), что на 3 млн тонн или 7,9% меньше, чем за 2019 год.

За 2020 год в Азербайджане добыто 34,5 млн тонн нефти (вместе с конденсатом), что на 3 млн тонн или 7,9% меньше, чем за 2019 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Минэнерго о проделанной работе за 2020 год.

На долю “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 23,5 млн тонн добычи нефти по республике, на долю “Шахдениз” - 3,8 млн тонн (конденсата). Это соответственно на 10,4% меньше и на 1,2% больше по сравнению с показателями 2019 года.

Добыча нефти (вместе с конденсатом) SOCAR составила 7,2 млн тонн. Это на 3,6% меньше, чем в 2019 году.