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В Азербайджане добыто 31,6 млн тонн нефти в этом году

В Азербайджане добыто 31,6 млн тонн нефти в этом году За январь-ноябрь 2020 года в Азербайджане добыто 31,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом)
Энергетика
21 декабря 2020 г. 15:09
В Азербайджане добыто 31,6 млн тонн нефти в этом году

За январь-ноябрь 2020 года в Азербайджане добыто 31,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа за 11 месяцев текущего года.

По информации, добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась примерно на 2,6 млн тонн.

На долю “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 21,6 млн тонн добычи нефти по республике, на долю “Шахдениз” - 3,2 млн тонн (конденсата).

Добыча нефти (вместе с конденсатом) по SOCAR составила 6,8 млн тонн.

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Версия на английском языке Azerbaijan produces 31.6 million tons of oil
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 31,6 mln ton neft hasil edilib

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