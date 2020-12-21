В Азербайджане добыто 31,6 млн тонн нефти в этом году

За январь-ноябрь 2020 года в Азербайджане добыто 31,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом)

За январь-ноябрь 2020 года в Азербайджане добыто 31,6 млн тонн нефти (вместе с конденсатом).

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа за 11 месяцев текущего года.

По информации, добыча нефти (вместе с конденсатом) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась примерно на 2,6 млн тонн.

На долю “Азери-Чираг-Гюнешли” пришлось 21,6 млн тонн добычи нефти по республике, на долю “Шахдениз” - 3,2 млн тонн (конденсата).

Добыча нефти (вместе с конденсатом) по SOCAR составила 6,8 млн тонн.