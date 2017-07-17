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    В Азербайджане добыто 19 млн тонн нефти

    Добыча газа составила 9,3 млрд кубометров

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь текущего года в Азербайджане добыто 19,161 млн тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем добычи товарной сырой нефти составил 19,137 млн тонн. Нефтедобыча за отчетный период в годовом сравнении сократилась на 9%.

    За первое полугодие добыто 9 343,2 млн кубометров товарного газа, что на 0,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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