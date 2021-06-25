В Азербайджане добыто 17 млрд кубометров газа

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 17 млрд кубометров газа.

В январе-мае этого года в Азербайджане было добыто 17 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Согласно информации, 5,4 млрд кубометров газа добыто на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ), а 8,4 млрд кубометров-на "Шахдениз".

Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 3,2 млрд кубометров газа.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 3,4 %, то есть на 551,5 млн. кубометров.