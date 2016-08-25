В Азербайджане добыта первая нефть в рамках международного соглашения

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Канадская компания Zenith Energy Ltd. в рамках международного соглашения извлекла первую нефть с расположенного на суше блока месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб в Азербайджане. Как сообщает Report, ежесуточная добыча составила 300 баррелей нефти.

Отметим, что компания Zenith Energy Ltd. учредила в Азербайджане компанию Zenith Aran Oil Company Ltd. Операции на блоке месторождений проводит Aran Oil, учрежденная Zenith Aran Oil Company и SOCAR.

SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта этого года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб.

Соглашение подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и генеральным исполнительным директором Zenith Aran Oil Company Андреа Каттанео.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.