В Азербайджане добыча товарного газа увеличилась на 36%

В январе-марте 2019 года в Азербайджане было добыто 9 693,6 тысяч тонн сырой нефти (включая газовый конденсат).

Как передает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, 9 681,3 тысяч тонн из этого объема пришлось на товарную нефть.

Добыча товарной нефти в годовом сравнении увеличилась на 0,4%.

За отчетный период было добыто 9 074,2 млн кубометров природного газа, что на 27% больше аналогичного периода 2018 года. Из этого объема 6 041,5 млрд кубометров пришлось на товарный газ. Добыча товарного газа за отчетный период выросла на 36%.