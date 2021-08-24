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В Азербайджане добыча газа увеличилась на 8%

В Азербайджане добыча газа увеличилась на 8% В январе-июле этого года в Азербайджане добыто 24,1 млрд кубометров газа.
Энергетика
24 августа 2021 г. 10:56
В Азербайджане добыча газа увеличилась на 8%

В январе-июле этого года в Азербайджане добыто 24,1 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Министерства энергетики по добыче нефти и газа в стране за 7 месяцев.

По информации, 7,5 млрд кубометров попутного газа было получено с блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), 12 млрд кубометров - с газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Оба проекта осуществляются консорциумами компаний под операторством BP.

Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) за этот период было добыто 4,6 млрд кубометров газа.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года добыча газа увеличилась на 7,8% или на 1,7 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases gas production by 8%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qaz hasilatı 8 % artıb

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