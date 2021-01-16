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В Азербайджане данные с газовых счетчиков будут считываться дистанционно

В Азербайджане данные с газовых счетчиков будут считываться дистанционно В Азербайджан доставлены приборы дистанционного считывания данных счетчиков природного газа
Энергетика
16 января 2021 г. 12:45
В Азербайджане данные с газовых счетчиков будут считываться дистанционно

В Азербайджан доставлены приборы дистанционного считывания данных счетчиков природного газа. Первоначально эти приборы будут установлены на газовые счетчики, которые находятся на внешних балконах квартир многоэтажных домов.

Как сообщили Report в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), таким образом контакт контроллера Объединения с абонентом будет сведен к минимуму и будет обеспечена оперативность показаний счетчика.

В результате переговоров по приобретению этих приборов предпочтение было отдано предложениям турецкой компании Atlas Meter and Dimensions Devices. Делегация во главе с руководителем компании Салехом Бакиром находится в Баку, и тестовые проверки проводятся с их участием.

Отмечается, что для физического считывания показаний механических счетчиков в работе задействовано значительное количество контроллеров. В целях повышения эффективности работы в этой связи было принято решение о размещении дополнительных устройств онлайн-контроля на механических счетчиках, находящихся в пользовании абонентов. Приборы, работающие по радиоволновым передатчикам, позволяют контроллеру дистанционно передавать данные механического счетчика через мобильный терминал в центральную базу, считывая их в течение нескольких минут, не приближаясь к частному жилому дому. Механический счетчик выполняет свою функцию так же, как и раньше. Просто данные о расходе газа параллельно попадают в реестр прибора. Эти устройства также позволяют закрыть клапан механического счетчика абонента-должника с дистанционным управлением без физического вмешательства.

Приборы онлайн-контроля обеспечат полное своевременное считывание показаний механических счетчиков в конце года. То есть появляется возможность регулировать на механических счетчиках переходный период в связи с низким тарифным льготным лимитом в то же время, что и на счетчиках типа смарт-карт – 31 декабря каждого года.

С соответствующим видеоматериалом можно ознакомиться на страницах ПО "Азеригаз" в соцсетях:

https://youtu.be/VPNYqR2hCnU

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