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    ​В Азербайджане число обеспеченных газом абонентов достигло 1,753 миллионов

    По сектору ненаселение 315 мечетям и религиозным очагам выделен лимит на бесплатное использование газа

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане общее число абонентов, обеспеченных природным газом, по состоянию на 1 апреля достигло 1 752 660. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    По информации, 22 863 зарегистрированных абонентов относятся к сектору "ненаселение", 1 729 797 - к сектору "население". За прошлую четверть по сектору "население" было зарегистрировано 19 862 новых абонентов, из которых 10 538 приходится на долю Абшеронского района, городов Баку и Сумгайыт, 9 324 - на долю регионов.

    По распространенной информации, в увеличении числа абонентов в текущем году сыграла роль газификация и возобновление газоснабжения населенных пунктов.

    Также, по информации на 1 апреля 2015 года, по сектору "население" 123 152 семей вынужденных переселенцев были бесперебойно обеспечены газом, в то же время по сектору "ненаселение" 315 мечетям и религиозным очагам выделен лимит на бесплатное использование газа. 

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