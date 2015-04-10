​В Азербайджане число обеспеченных газом абонентов достигло 1,753 миллионов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане общее число абонентов, обеспеченных природным газом, по состоянию на 1 апреля достигло 1 752 660. Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

По информации, 22 863 зарегистрированных абонентов относятся к сектору "ненаселение", 1 729 797 - к сектору "население". За прошлую четверть по сектору "население" было зарегистрировано 19 862 новых абонентов, из которых 10 538 приходится на долю Абшеронского района, городов Баку и Сумгайыт, 9 324 - на долю регионов.

По распространенной информации, в увеличении числа абонентов в текущем году сыграла роль газификация и возобновление газоснабжения населенных пунктов.

Также, по информации на 1 апреля 2015 года, по сектору "население" 123 152 семей вынужденных переселенцев были бесперебойно обеспечены газом, в то же время по сектору "ненаселение" 315 мечетям и религиозным очагам выделен лимит на бесплатное использование газа.