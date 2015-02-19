В Азербайджане через 16 лет будет построен новый нефтеперерабатывающий завод

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Азербайджане запланировано на 2031-2032 года. Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по переработке Давид Мамедов в своем выступлении в Зимней школе SOCAR для журналистов.

По словам Д.Мамедова, срок эксплуатации нефтеперерабатывающего завода составляет 50 лет: "В любом случае, срок эксплуатации нефтеперерабатывающего завода составляет 40-50 лет. Наши заводы устарели. Фундамент нашего предприятия был заложен в 50-х годах прошлого века. Это оборудование эксплуатируется как минимум 39 лет. В настоящее время строительство нового нефтеперерабатывающего завода, соответствующего новым требованиям, не будет экономически выгодным. Строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Азербайджане запланировано на 2031-2032 года".