В Азербайджане будут введены новые штрафы за отопление

Президент Ильхам Алиев утвердил закон О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об электроэнергетике".

Президент Ильхам Алиев утвердил закон О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об электроэнергетике".

Как сообщает Report, cогласно обновленному Кодексу и закону, отныне потребители, которые создают препятствия для предотвращения нарушений требований законодательства в области отопления, будут оштрафованы.

Сумма штрафа составит 20 манатов для физических лиц, 50 манатов для должностных лиц и 100 манатов для юридических лиц.

До сих пор этот штраф применялся только в газовой и электроэнергетической отраслях.