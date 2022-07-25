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В Азербайджане будут введены новые штрафы за отопление

В Азербайджане будут введены новые штрафы за отопление Президент Ильхам Алиев утвердил закон О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об электроэнергетике".
Энергетика
25 июля 2022 г. 17:46
В Азербайджане будут введены новые штрафы за отопление

Президент Ильхам Алиев утвердил закон О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и закон "Об электроэнергетике".

Как сообщает Report, cогласно обновленному Кодексу и закону, отныне потребители, которые создают препятствия для предотвращения нарушений требований законодательства в области отопления, будут оштрафованы.

Сумма штрафа составит 20 манатов для физических лиц, 50 манатов для должностных лиц и 100 манатов для юридических лиц.

До сих пор этот штраф применялся только в газовой и электроэнергетической отраслях.

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Версия на английском языке New fines for heating to be introduced in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istilik sahəsi üzrə yeni cərimələr tətbiq ediləcək

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