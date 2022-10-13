В Азербайджане будет выдаваться энергетический сертификат здания

В Азербайджане ожидается выдача сертификатов по энергетической эффективности здания.

В Азербайджане ожидается выдача сертификатов по энергетической эффективности здания.

Как сообщает Report, об этом на семинаре в Баку, посвященном энергоэффективности в Азербайджане, сообщила менеджер проекта EU4Energy Биляна Чобанова.

"40% энергии, используемой в Азербайджане, приходится на здания. Министерство энергетики проводит работу по снижению энергопотребления зданий. В настоящее время в Европе выдается энергетический сертификат здания. Ожидаем, что в скором времени похожие сертификаты будут выдаваться и в Азербайджане. Хорошая изоляция помещений позволит в целом на 61% снизить затраты на отопление и на 59% - на охлаждение. Кроме того, электрические лампы, используемые в домах, также необходимо заменить на лампы нового поколения. Около 16% пользователей уже сделали это. Новые лампы позволяют экономить 80-85% электроэнергии", - отметил он.