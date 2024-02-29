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В Азербайджане будет реализована обширная программа развития электромобильности

В Азербайджане будет реализована обширная программа развития электромобильности В Азербайджане в этом году будет реализована обширная программа по развитию электромобильности.
Энергетика
29 февраля 2024 г. 17:48
В Азербайджане будет реализована обширная программа развития электромобильности

В Азербайджане в этом году будет реализована обширная программа по развитию электромобильности.

Как сообщает Report, об этом сказал замначальника отдела развития территорий ВИЭ Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) Сахиб Халилов во время выступления на Caspian Energy Meet Up.

По его словам, есть определенные причины, которые мешают развитию рынка электромобильности, одна из которых недостаточное количество зарядных станций.

При этом Халилов считает, что снижение таможенных пошлин на импорт электромобилей может оказать положительное влияние на процесс.

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Версия на азербайджанском языке BOEMDA: Azərbaycanda elektromobilliklə bağlı geniş proqram həyata keçiriləcək

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