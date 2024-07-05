В Азербайджане будет подготовлен десятилетний прогноз спроса на электроэнергию

Планируется подготовить десятилетний прогноз спроса на электроэнергию в Азербайджане и ежегодно его обновлять.

Планируется подготовить десятилетний прогноз спроса на электроэнергию в Азербайджане и ежегодно его обновлять.

Как сообщает Report, это отражено в "Правилах по электросети", утвержденных Кабинетом министров.

Согласно правилам, прогноз должен быть подготовлен системным оператором до 15 февраля каждого года и представлен регулирующему органу для согласования.

Системный оператор в течение трех дней после завершения согласования, но не позднее 1 июня, утвердит и представит регулятору и Министерству энергетики согласованные проектные документы с сопроводительными материалами и обнародует текст.