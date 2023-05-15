В Азербайджане будет оказана техпомощь для увеличения доли ВИЭ

Будет реализован проект предоставления технической помощи по увеличению доли возобновляемой энергии в электроэнергетической системе Азербайджана.

Будет реализован проект предоставления технической помощи по увеличению доли возобновляемой энергии в электроэнергетической системе Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов во время встречи с делегацией Всемирного банка во главе с менеджером страны по Азербайджану Сарой Майкл.

На встрече был рассмотрен проект ”Техническая помощь в увеличении доли возобновляемой энергии в электроэнергетической системе Азербайджана“, реализуемый консалтинговой компанией ”CESI" при поддержке Всемирного банка, обсуждены работы по проекту, шаги, которые необходимо предпринять.

Отмечается, что основной целью проекта является проведение соответствующих анализов и подготовка отчета в связи с передачей в сеть электрической энергии, которая будет получена в Азербайджане за счет возобновляемых источников энергии. В этом контексте также предусматривается разработка согласованного плана перспективного развития производства и передающей сети до 2035 года.

Предварительная встреча соответствующих государственных структур и других заинтересованных сторон по проекту состоится 17 мая.