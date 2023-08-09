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В Азербайджане более 40% потребления природного газа пришлось на население

В Азербайджане более 40% потребления природного газа пришлось на население 15:02
Энергетика
9 августа 2023 г. 17:01
В Азербайджане более 40% потребления природного газа пришлось на население

В Азербайджане за полугодие 59,6% потребленного природного газа было использовано в промышленности и производстве, остальные объемы проданы 40,4% населению.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно полученным данным, с учетом резервов на начало 2023 года объем производства товарного природного газа в Азербайджане составил 18 млрд 177,8 млн кубометров.

Всего 29,9% природного газа, произведенного в стране, было направлено на внутреннее потребление, 56,5% - экспортировано. 1,5% составили технологические потери, 12,1% - зарезервированы на начало июля.

С января по июнь экспортировано 11 млрд 800 млн кубометров природного газа, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Население потребило 2 млрд 527,7 млн кубометров природного газа, или на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda istehlak edilmiş təbii qazın 40 %-dən çoxu əhaliyə satılıb

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