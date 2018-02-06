В Азербайджане 15 отечественных предприятий нуждаются в 50 тысячах тоннах продукции SOCAR Polymer

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Ведутся переговоры с 15 предприятиями - потенциальными потребителями продукции, которая будет производиться на двух заводах SOCAR Polymer, строящихся в Сумгайыте.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Ниязи Сафаров на проходящем в Баку мероприятии "Расширение импортозамещающего производства в промышленности на основе местного сырья".

Он отметил, что первоначальная потребность в полипропилене и полиэтилене высокой плотности оценивается в 50 тыс. тонн: "Эта цифра может меняться".

Говоря о значении проекта SOCAR Polymer, замминистра сказал, что в этом году будут запущены заводы по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн и по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн. По его словам, 70% продукции будет экспортироваться: "Этот проект даст толчок развитию химической промышленности в Азербайджане, что важно для малого и среднего бизнеса".

Н.Сафаров также отметил, что в настоящее время в Азербайджане действуют 5 промышленных парков и 4 промышленных квартала. "В будущем планируется создание промышленных зон во всех регионах", - отметил он.