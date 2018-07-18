В Азербайджане 10% электроэнергии получают из альтернативных источников

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сегодня доля возобновляемых (альтернативных) источников энергии в электроснабжении Азербайджана составляет 9,5%.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов на азербайджано-итальянском круглом столе "Энергетика и чистые технологии" в Баку.

По его словам, речь идет, в основном, о водных электростанциях.

Меликов отметил, что "Стратегическая дорожная карта по перспективе национальной экономики" предусматривает создание альтернативных источников в целях выработки 302 мегаватт солнечной энергии, 50 мегаватт ветряной энергии и 20 мегаватт биоэнергии. Компании, инвестирующие в эту сферу, будут освобождены от уплаты налогов и таможенных пошлин на 7 лет.