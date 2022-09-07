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В Австрии могут заморозить цены на электроэнергию с 1 декабря

В Австрии могут заморозить цены на электроэнергию с 1 декабря Австрия планирует "заморозить" цены на электричество с 1 декабря и до 30 июня 2024 года.
Энергетика
7 сентября 2022 г. 15:38
В Австрии могут заморозить цены на электроэнергию с 1 декабря

Австрия планирует "заморозить" цены на электричество с 1 декабря и до 30 июня 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции по итогам заседания правительства канцлер Карл Нехаммер.

"Мы договорились ввести ценовой тормоз на электроэнергию", — отметил он.

По словам Нехаммера, мера включает в себя частичную компенсацию государством затрат населения на электроэнергию в рамках потребления 2 900 кВтч. Таким образом, домохозяйство сможет сэкономить в районе 500 евро в год.

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Версия на английском языке Austria may freeze electricity prices from December 1

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