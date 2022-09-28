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В Австралии построят крупнейшую в мире гидроаккумулирующую ГЭС

В Австралии построят крупнейшую в мире гидроаккумулирующую ГЭС Австралийский штат Квинсленд опубликовал планы строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции с насосной системой, способной аккумулировать энергию, к 2035 году.
Энергетика
28 сентября 2022 г. 15:22
В Австралии построят крупнейшую в мире гидроаккумулирующую ГЭС

Австралийский штат Квинсленд опубликовал планы строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции с насосной системой, способной аккумулировать энергию, к 2035 году.

Как передает Report, об этом сообщил портал Sky News.

"Мы знаем, что жители Квинсленда обеспокоены изменением климата, и сегодня правительство сделало решительный шаг навстречу решению этой проблемы", — заявила журналистам глава правительства штата Анастейша Палащук.

Проект такой ГЭС — это часть плана Квинсленда в области реформ энергетики стоимостью 62 млрд долларов США.

Отмечается, что насосные гидроаккумулирующие электростанции способны "подстраиваться" под спрос на электроэнергию. Потенциальная энергия в них сохраняется и генерируется, когда это необходимо. Например, когда цены и спрос на энергию низкие, вода сохраняется в верхнем из двух резервуаров. Когда цены и спрос растут, вода сбрасывается обратно в нижний резервуар — гравитация делает большую часть работы, поэтому производство энергии дешево и эффективно.

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Версия на английском языке Australia to build world’s biggest pumped storage hydropower plant

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