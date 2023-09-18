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В Австралии исключили использование АЭС в энергетической системе страны

В Австралии исключили использование АЭС в энергетической системе страны Власти Австралии исключили возможность того, что атомные электростанции в будущем станут частью энергетической системы страны.
Энергетика
18 сентября 2023 г. 10:20
В Австралии исключили использование АЭС в энергетической системе страны

Власти Австралии исключили возможность того, что атомные электростанции в будущем станут частью энергетической системы страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом соответствующее заявление сделал министр по вопросам изменения климата и энергетики Крис Боуэн.

По словам Боуэна, даже в отдаленном будущем "атомная энергетика не станет частью энергосистемы Австралии". "Нельзя и придумать ничего более неподходящего для Австралии, чем атомная энергетика. АЭС медленно строятся и образуют большое количество ядерных отходов, а у Австралии огромные ресурсы возобновляемой энергии и развитие ее источников - это наш путь", - заявил он, выступая в парламенте страны.

Также министр отметил, что по расчетам федерального правительства "замена устаревающих угольных электростанций атомными обойдется стране в 387 млрд австралийских долларов [около 250 млрд долларов]", а кроме того, создаст проблемы с поиском мест для строительства АЭС и хранения отработанного топлива.

Ранее сообщалось, что для достижения заявленных целей по снижению выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году, Австралии необходимо закрыть более 70 угольных электростанций и обеспечить генерацию 21,3 ГВт электроэнергии за счет возобновляемых источников. Эксперты международной консалтинговой компании Nous Group рассчитали, что на такой переход Австралии потребует до 1,5 трлн долларов к 2030 году и порядка 8 трлн долларов к 2060 году.

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Версия на английском языке Nuclear is ‘the wrong fit’ for Australia, energy minister says

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