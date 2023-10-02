В Астане пройдет Энергетический форум стран ШОС

Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября.

Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

"Третьего-четвертого октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сказал он.

Смадияров отметил, что главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона.