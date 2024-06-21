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В Астане началось совещание министров энергетики государств-членов ШОС

В Астане началось совещание министров энергетики государств-членов ШОС В столице Казахстана стартовало IV совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Энергетика
21 июня 2024 г. 09:54
В Астане началось совещание министров энергетики государств-членов ШОС

В столице Казахстана стартовало IV совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что в июле текущего года Казахстан завершает свое председательство в органах ШОС, и оно перейдет Китаю.

"В рамках председательства казахстанской стороны, мы успешно провели Энергетический форум ШОС в октябре 2023 года с участием представителей 12 государств-членов, наблюдателей и партнеров по диалогу и Секретариата ШОС", - отметил Саткалиев.

По словам министра, на долю государств-членов ШОС приходится около трети мирового ВВП, 60% территории Евразии, 42% населения планеты и более 15% мировой торговли.

Он также отметил, что Иран получил полноправный статус государства-члена ШОС.

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