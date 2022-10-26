В Ашхабаде открылась международная выставка "Нефть и газ Туркменистана"

Открытием выставки инновационных технологий и услуг национальных и зарубежных игроков энергетического рынка стартовал международный форум "Нефть и газ Туркменистана".

Открытием выставки инновационных технологий и услуг национальных и зарубежных игроков энергетического рынка стартовал международный форум "Нефть и газ Туркменистана".

Как передает Report, в нем принимают участие более 500 делегатов, представляющих 206 компаний из 45 стран, а также государственные структуры, академические и дипломатические круги, финансовые институты.

Приветственное обращение участникам форума направил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства выразил уверенность, что "масштабный форум, призванный ознакомить мировое сообщество с успехами нефтегазовой индустрии Туркменистана и способствовать взаимообмену опытом с иностранными партнерами в этой области, позволит значительно нарастить добычу, переработку и диверсификацию поставок энергоносителей на международные рынки".

Будучи одним из крупных экспортеров энергоресурсов, Туркменистан выступает за формирование устойчивых международных систем их транспортировки. Строительство газопроводов и транспортно-транзитных коридоров станет ключевым фактором поддержания устойчивого развития и стабильности на пространстве региона, отметил туркменский лидер в обращении, приведя в пример газовую артерию Туркменистан-Китай и прокладываемый транснациональный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

В настоящее время продолжаются освоение одного из крупнейших в мире месторождений голубого топлива "Галкыныш", освоение углеводородных залежей туркменского шельфа Каспия с привлечением иностранных инвестиций, развиваются нефтехимическая и газохимическая отрасли перерабатывающего сектора.

Все эти направления отражены в экспозиции "Нефть и газ Туркменистана" - OGT-2022, развернувшейся на площадке Торгово-промышленной палаты страны.

Сама выставка является нововведением традиционного форума OGT, который до нынешнего выпуска проводился в формате международного конгресса. Теперь его дополнила экспозиционная часть, расположенная в непосредственной близости от места проведения конференции, которая начнет работу во второй половине дня.

Бриллиантовым партнером проведения мероприятия выступает Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR).