О нас

В Ашхабаде открылась международная выставка "Нефть и газ Туркменистана" 

В Ашхабаде открылась международная выставка "Нефть и газ Туркменистана"  Открытием выставки инновационных технологий и услуг национальных и зарубежных игроков энергетического рынка стартовал международный форум "Нефть и газ Туркменистана".
Энергетика
26 октября 2022 г. 13:53
В Ашхабаде открылась международная выставка Нефть и газ Туркменистана 

Открытием выставки инновационных технологий и услуг национальных и зарубежных игроков энергетического рынка стартовал международный форум "Нефть и газ Туркменистана".

Как передает Report, в нем принимают участие более 500 делегатов, представляющих 206 компаний из 45 стран, а также государственные структуры, академические и дипломатические круги, финансовые институты.

Приветственное обращение участникам форума направил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Глава государства выразил уверенность, что "масштабный форум, призванный ознакомить мировое сообщество с успехами нефтегазовой индустрии Туркменистана и способствовать взаимообмену опытом с иностранными партнерами в этой области, позволит значительно нарастить добычу, переработку и диверсификацию поставок энергоносителей на международные рынки".

Будучи одним из крупных экспортеров энергоресурсов, Туркменистан выступает за формирование устойчивых международных систем их транспортировки. Строительство газопроводов и транспортно-транзитных коридоров станет ключевым фактором поддержания устойчивого развития и стабильности на пространстве региона, отметил туркменский лидер в обращении, приведя в пример газовую артерию Туркменистан-Китай и прокладываемый транснациональный газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

В настоящее время продолжаются освоение одного из крупнейших в мире месторождений голубого топлива "Галкыныш", освоение углеводородных залежей туркменского шельфа Каспия с привлечением иностранных инвестиций, развиваются нефтехимическая и газохимическая отрасли перерабатывающего сектора.

Все эти направления отражены в экспозиции "Нефть и газ Туркменистана" - OGT-2022, развернувшейся на площадке Торгово-промышленной палаты страны.

Сама выставка является нововведением традиционного форума OGT, который до нынешнего выпуска проводился в формате международного конгресса. Теперь его дополнила экспозиционная часть, расположенная в непосредственной близости от места проведения конференции, которая начнет работу во второй половине дня.

Бриллиантовым партнером проведения мероприятия выступает Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
Турецкий министр: Мы планируем инвестировать в Средний коридор
24 октября 2022 г. 12:39
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
Самир Шарифов: Настало время для повышения кредитного рейтинга Азербайджана до инвестиционного уровня
22 октября 2022 г. 11:25
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
Министр обороны Турции: Все потребности армии Азербайджана будут обеспечены
21 октября 2022 г. 17:05
Освобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
ФотоОсвобожденный Вооруженными силами Украины Лиман
21 октября 2022 г. 16:24
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
Глава Донецкой области: Азербайджанцы активно защищают свою вторую родину
21 октября 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi