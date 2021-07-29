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В Ашхабаде обсуждают совместную с Азербайджаном разработку месторождения на Каспии

В Ашхабаде обсуждают совместную с Азербайджаном разработку месторождения на Каспии Заседание туркмено-азербайджанской рабочей группы по реализации межправительственного меморандума "О взаимопонимании по совместной разведке и освоению каспийского месторождения углеводородов "Достлуг" проходит в Ашхабаде.
Энергетика
29 июля 2021 г. 12:57
В Ашхабаде обсуждают совместную с Азербайджаном разработку месторождения на Каспии

Заседание туркмено-азербайджанской рабочей группы по реализации межправительственного меморандума "О взаимопонимании по совместной разведке и освоению каспийского месторождения углеводородов "Достлуг" проходит в Ашхабаде.

Как передает Report, Туркменистан и Азербайджан подписали меморандум "О взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения Достлуг в Каспийском море" 21 января 2021 года.

На состоявшемся в Ашхабаде в мае международном форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана отмечалось, что освоение месторождения "Достлуг" откроет для страны новые возможности по экспорту природного газа в западном направлении.

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