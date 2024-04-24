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В Ашхабаде и Туркменбаши пройдут Дни устойчивой энергетики ЕС и Туркменистана

В Ашхабаде и Туркменбаши пройдут Дни устойчивой энергетики ЕС и Туркменистана На этой неделе стартуют Дни устойчивой энергетики Европейского Союза и Туркменистана 2024 (SED).
Энергетика
24 апреля 2024 г. 14:23
В Ашхабаде и Туркменбаши пройдут Дни устойчивой энергетики ЕС и Туркменистана

На этой неделе стартуют Дни устойчивой энергетики Европейского Союза и Туркменистана 2024 (SED).

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение делегации ЕС в Туркменистане.

"Мероприятия SED направлены на повышение осведомленности об энергоэффективности, возобновляемых источниках энергии и взаимосвязи между энергетикой и изменением климата", - говорится в сообщении.

Данная кампания проводится ЕС в рамках проекта "Устойчивое энергетическое соединение в Центральной Азии (SECCA)" в партнерстве с проектом ПРООН "Устойчивые города в Туркменистане: комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе", а также при поддержке министерств энергетики и образования Туркменистана и администрации города Туркменбаши.

В этом году мероприятия пройдут в Ашхабаде и Туркменбаши с 27 апреля по 3 мая.

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